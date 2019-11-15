Как организациям заполнять заявление на льготу по транспортному и земельному налогам

Со следующего года организации будут заявлять в налоговую инспекцию о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному налогу по специальной форме.

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В поле «КПП» титульного листа заявления указывается КПП по месту нахождения принадлежащих фирме транспортного средства и (или) земельного участка, сведения о которых указаны в заявлении.

При заполнении листа заявления с информацией о заявленной налоговой льготе указывается КПП налогоплательщика по месту нахождения принадлежащих ему транспортного средства и (или) земельного участка, сведения о которых внесены в заявление.

С учетом изложенного для обработки заявления на его титульном листе и листе с информацией о заявленной налоговой льготе может указываться одинаковый КПП, присвоенный налоговым органом при постановке на учет налогоплательщика по месту нахождения принадлежащих ему транспортного средства и (или) земельного участка, сведения о которых указаны в заявлении.

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При необходимости заявить налоговые льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу в отношении объектов налогообложения, по месту нахождения которых налогоплательщику присвоены разные КПП, оформляются и представляются соответствующие заявления по указанным объектам, сгруппированным (титульный лист и лист заявления с информацией о налоговой льготе) по одинаковым КПП. При наличии у налогоплательщика права на налоговую льготу на более чем один объект налогообложения лист с информацией о заявленной налоговой льготе заполняется по каждому объекту налогообложенияотдельно.