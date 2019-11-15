Позиция Роструда в вопросе отпускного стажа весьма переменчива

В рабочий год (стаж, дающий право на очередной оплачиваемый отпуск) не включается время нахождения работника под стражей. Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф».

Примечательно, что буквально за неделю до этого Роструд уже отвечал на аналогичный вопрос. Тогда разъяснение было диаметрально противоположным.

Роструд ответил, что время задержания и время нахождения работника под домашним арестом включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, т.к. работник в указанный период времени все еще является работником организации, трудовые отношения не прерывались, при этом на работе он отсутствует не по своей воле, он физически не может присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности.