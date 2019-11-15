Декларацию о доходах надо будет сдавать в банки

Крупные российские банки захотели получать от клиентов декларации о доходах. Это нужно им, чтобы учитывать теневые доходы заемщика при выдаче кредитов.

Крупные банки предложили ЦБ дать их клиентам возможность самостоятельно предоставлять декларации о доходах, что позволило бы им учитывать теневые доходы заемщика при выдаче кредитов. Механизм расчета показателей долговой нагрузки заемщиков могут дополнить их добровольным заявлением о своих доходах, сообщает РБК.

Сейчас при оценке дохода заемщика банки используют официальные документы, в том числе справку 2-НДФЛ и справку о доходах от работодателя, а также декларацию об уплаченных налогах для индивидуальных предпринимателей. Также банки могут запросить выписку с лицевого счета клиента в Пенсионном фонде или данные в Федеральной налоговой службе.

Теперь банки предлагают, чтобы клиент самостоятельно сообщал им о своем доходе и эти данные в течение какого-то времени были бы частью его кредитной истории.

Клерк 📌 Реклама Акция! Сегодня скидка 55 % на все онлайн-курсы Черный четверг: распродаем курсы по полной! Узнать больше

«Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — объяснил суть идеи зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

После того, как данные о доходе клиента отобразятся в кредитной истории, доступ к ней по запросу получат другие участники рынка. Панферов подчеркнул, что предложения банков по механизму самодекларирования могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях».

С 1 октября банки обязаны рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт на сумму свыше 10 000 рублей. ЦБ уверен, что новый показатель снизит заинтересованность банков в выдаче необеспеченных кредитов чрезмерно закредитованным заемщикам и успокоит потребкредитование.