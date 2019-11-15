Клерк.Ру

На Госуслугах теперь можно платить Google Pay

Теперь на сайте «Госуслуги» можно оплачивать счета и штрафы с помощью Google Pay, сообщает пресс-служба портала.

Ранее произвести оплату можно было банковской картой, электронными деньгами и с номера телефона.

Как использовать Google Pay на Госуслугах.

  1. Зайти на Госуслуги с логином и паролем. Перейти на страницу оплаты — через информер на главной странице или в личном кабинете.
  2. Выбрать начисления: одно или объединить в группы. Это могут быть штрафы, задолженности, счета за детский сад и школу или госпошлины.
  3. Найти в способах оплаты Google Pay и выбрать нужную карту. Детали платежа появятся в личном кабинете.

Оплата Google Pay работает пока только на сайте, если зайти на него с компьютера. Чтобы оплатить с телефона, можно открыть сайт Госуслуг в браузере. Зайдите с логином и паролем, откройте нужное начисление и оплатите — в этом случае Google Pay и другие способы оплаты тоже будут работать.

При оплате штрафов и госпошлин на Госуслугах можно получить скидку 50 и 30% от суммы. Скидка на автомобильные штрафы будет действовать в течение 20 дней с момента вынесения постановления, а еще она распространяется не на все нарушения.

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