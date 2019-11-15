Отчет о ССЧ отменяется

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 837128-7, который в том числе содержит поправки в статью 80 НК.

Отдельный отчет о среднесписочной численности отменяется. Вместо этого сведения о среднесписочной численности работников будут представляться в ИФНС в составе РСВ за очередной расчетный период.

Добавим, когда зашла речь о разработке проекта по изменению порядка сдачи отчетности о ССЧ, отмечалось, что новые правила направлены на решение проблемы, связанной с несвоевременной сдачей налогоплательщиками отчетности по ССЧ.

Напомним, ФНС регулярно предупреждает, что несвоевременное представление отчетности о среднесписочной численности влечет исключение из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, что лишает налогоплательщиков ряда преференций.