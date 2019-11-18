Возмещение дольщикам освободят от НДФЛ

На федеральном портале размещен текст проекта с поправками в ст. 217 НК в части освобождения от НДФЛ возмещения, выплачиваемого гражданам-участникам долевого строительства.

От НДФЛ освободят доходы в виде возмещения, полученного налогоплательщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поясним, речь идет о законе, согласно которому обманутые дольщики будут получать возмещение от «Фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства» в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство.