Клерк.Ру

Как ИП на упрощенке выбивают себе имущественный налоговый вычет

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Как известно, право на стандартный, социальный, имущественный налоговые вычеты имеют право только плательщики НДФЛ по ставке 13 %.

Между тем ИП на УСН платят налог по ставке 15 %, что даже больше НДФЛ. Но при этом права на вычеты они не имеют. Это несправедливо, считает инициативный бизнесмен, который разместил на сайте Chang.org петицию, призывающую устранить эту несправедливость.

Считаю, что индивидуальные предприниматели в России ущемлены в правах по отношению к наемным работникам, пишет бизнесмен.

Он требует прописать в НК право для ИП на налоговые вычеты, которые предоставляются плательщикам НДФЛ.

В ситуации с налоговыми вычетами государство ограничивает права граждан-ИП, что противоречит Конституции РФ, отмечает автор предложения.

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