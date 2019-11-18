Налоговики получают жалобы на кассовые нарушения СНТ

Гражданин из Подмосковья заподозрил, что СНТ нарушает закон в процессе приема членских взносов наличными и пожаловался налоговикам.

ФНС в письме от 11.10.2019 № ЕД-3-20/8924@ пояснила, что к компетенции налоговых органов не относятся вопросы о порядке и форме внесения взносов в СНТ.

Вместе с тем налоговые органы уполномочены составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, установленных Банком России.

При этом для производства по делу об административном правонарушении надо иметь достаточно данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Обращения граждан и организаций не являются безусловным основанием для привлечения налогоплательщика к административной ответственности без подтверждения факта осуществления расчетов без применения ККТ.

А в обращении гражданина не представлены документы, свидетельствующие о приеме членских и целевых взносов организацией СНТ наличными денежными средствами.

Учитывая изложенное, по информации УФНС по Московской области в целях обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения налоговыми органами была проведена проверка полноты оприходования наличных денежных средств в кассу организации СНТ, по результатам которой нарушений порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций не установлено.