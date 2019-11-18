Клерк.Ру

Самые обычные пароли компаний, которые взламывают хакеры

Специалисты по безопасности компании ImmuniWeb исследовали даркнет и нашли там данные 21 млн учетных записей, относящихся к 500 крупнейшим компаниям мира. Оказалось, что лишь 4,9 млн паролей в них были уникальными, пишет incrussia.ru.

Исследование показало, что чаще всего ненадежные пароли используют в ритейле. На втором месте — телекоммуникации, на третьем — промышленность, а на четвертом и пятом — транспортные и финансовые компании соответственно. При этом жертвами кибератак чаще всего становились технологические компании (5 млн раскрытых учетных данных).

За ними следуют предприятия финансового сектора (4,9 млн), здравоохранения (1,9 млн), промышленность (1,8 млн) и энергетика (1,7 млн). 42% всех найденных исследователями паролей были связаны с названием компании или взломанным ресурсом. Большинство остальных содержали один из 32 примитивных паролей. Вот они: 32 самых распространенных (и небезопасных) пароля:

000000
111111
112233
123456
12345678
123456789
1qaz2wsx
3154061
456a33
66936455
789_234
aaaaaa
abc123
career121
carrier
comdy
cheer!
cheezy
Exigent
old123ma
opensesame
pass1
passer
passw0rd
password
password1
penispenis
snowman
soccer1
student
welcome
!qaz1qaz
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