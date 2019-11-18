Самые обычные пароли компаний, которые взламывают хакеры

Специалисты по безопасности компании ImmuniWeb исследовали даркнет и нашли там данные 21 млн учетных записей, относящихся к 500 крупнейшим компаниям мира. Оказалось, что лишь 4,9 млн паролей в них были уникальными, пишет incrussia.ru.
Исследование показало, что чаще всего ненадежные пароли используют в ритейле. На втором месте — телекоммуникации, на третьем — промышленность, а на четвертом и пятом — транспортные и финансовые компании соответственно. При этом жертвами кибератак чаще всего становились технологические компании (5 млн раскрытых учетных данных).
За ними следуют предприятия финансового сектора (4,9 млн), здравоохранения (1,9 млн), промышленность (1,8 млн) и энергетика (1,7 млн). 42% всех найденных исследователями паролей были связаны с названием компании или взломанным ресурсом. Большинство остальных содержали один из 32 примитивных паролей. Вот они: 32 самых распространенных (и небезопасных) пароля: