Спор о налоговой выгоде. ФНС пытается изменить практику, но пока не выходит

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды — покупку сельхозпродукции через фиктивных посредников. Подробности о деле написал РБК.

Комбинат «Кузбассконсервмолоко» покупал сырое молоко у трех перекупщиков. Однако, как установили налоговые органы во время выездной проверки, посредники участвовали в поставке лишь на бумаге — фактически молоко продали напрямую сельхозпроизводители, которые освобождены от НДС.

Включение фиктивных посредников в цепочку поставок позволило молочному комбинату учесть их наценку в расходах и, соответственно, заплатить меньше налога на прибыль, а также необоснованно получить вычеты по НДС.

В результате компании доначислили 4,2 млн руб. НДС и 11,8 млн руб. налога на прибыль, а также пени и штрафы. Руководители комбината не согласились доплатить налоги и подали иск.

В суде налоговые органы доказали, что все посредники при поставках были подконтрольны одной группе лиц: имели одинаковые IP-адреса и телефоны, а отчетность всех трех фирм хранилась у одного бухгалтера. Суд согласился с выводами о фиктивных отношениях с контрагентами и оставил доначисления по НДС в силе.

А вот с доначислением налога на прибыль судьи не согласились — комбинат понес реальные расходы на поставки молока, хотя отношения с производителями и не были оформлены официально. К тому же налоговая инспекция не представила расчеты необоснованной наценки.

В практике по подобным сделкам — когда происходят реальные поставки, но от сомнительных контрагентов — доначисления налогов на прибыль практически сошли на нет с 2012 года. В большинстве случаев недоимка вменялась только по НДС, а по налогу на прибыль претензии не предъявлялись, говорят эксперты. Однако после принятия статьи 54.1 ФНС попыталась переломить эту практику.

Решение суда в Кемеровской области — первое в практике по ст. 54.1 НК, в котором суд занял сторону бизнеса, указав на необходимость применения расчетного метода. Однако дело пока прошло только первую инстанцию. Апелляционную жалобу налоговики уже подали.