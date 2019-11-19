Компенсация за использование личного имущества работников не облагается НДФЛ

Компенсационные выплаты за использование личного имущества работников в интересах работодателя, освобождаются от НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК в размере, определенном соглашением сторон трудового договора.

При этом в целях освобождения от НДФЛ полученных доходов в организации должны иметься копии документов, подтверждающих право собственности работника на используемое имущество, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/86158 от 08.11.2019.