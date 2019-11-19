Дело главбуха «Седьмой студии» Масляевой вернули в суд

Президиум Мосгорсуда удовлетворил требование Генпрокуратуры и вернул на новое рассмотрение в Мещанский суд столицы дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия», 60-летняя Нина Масляева заключила сделку со следствием, дав показания на режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов резонансного дела о хищении 133 млн рублей в ходе реализации театрального проекта «Платформа». Масляева признала вину в мошенничестве. Ее дело было выделено в отдельное производство и должно было слушаться отдельно. Однако 11 апреля Мещанский суд Москвы вернул его в прокуратуру для дальнейшего направления в Следственный комитет, а иными словами, на доследование.

Что же касается Кирилла Серебренникова и еще трех фигурантов, то с осени 2018 года их дело слушалось Мещанским судом. Однако 11 сентября 2019 года дело было возвращено в прокуратуру из-за нарушений, допущенных в ходе следствия. Тем не менее прокуратура не согласилась с этим, добившись отмены этого решения в Мосгорсуде. 8 октября вышестоящая инстанция вернула дело Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского в районный суд на рассмотрение его заново иным составом. 1 ноября Мещанский суд приступил к рассмотрению дела заново.

Подсудимым вменяется хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 133 млн из 216 млн рублей, выделенных Министерством культуры РФ в рамках театрального проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Фигуранты факт хищений отрицают, настаивая, что все деньги тратились на постановки.