ТОП-50 РАБотодателей страны

Вышел рейтинг лучших работодателей России. Свой список подготовил журнал Forbes, который изучил кадровую политику крупнейших компаний.

Рейтинг из 50 лучших работодателей определялся по нескольким критериям: что от компании получают ее сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды).

Первую строчку рейтинга заняла горно-металлургическая компания «Норильский никель». Вторую – золотодобывающая компания «Полюс» из-за высокого уровня зарплат и полного социального пакета. «Газпромбанк» благодаря самым высоким зарплатам среди участников рейтинга оказался на третьем месте, следом за ним идет «Яндекс» – условия труда в крупнейшей российской интернет-компании оказались лучшими.

Пятерку лидеров замыкает горнорудная компания Polymetal. Следом в рейтинге расположился второй в стране по размеру активов банк ВТБ, на седьмой строчке – алмазодобывающая компания «Алроса». Восьмое место в списке у Сбербанка. Замыкают десятку лучших работодателей России группа «Газпром» и один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране «Новатэк».

Судя по результатам опроса, при выборе работодателей люди ориентируются в основном на то, что могут получить лично они: высокий уровень заработной платы (в первую очередь), расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучения — эти характеристики получили наибольший вес при подсчетах.