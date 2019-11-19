Школьная продленка облагается НДС

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 149 НК освобождается от налогообложения НДС реализация услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях.

Можно ли применять эту норму в отношении групп продленного дня в школах?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-07-14/85682 от 07.11.2019.

Освобождение от налога на добавленную стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, оказываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального общего и среднего общего образования, указанным подпунктом НК не предусмотрено.

В связи с этим данные услуги подлежат налогообложению НДС в размере 20 %.