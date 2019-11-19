С такой родней и врагов не надо. ИП обокрала бухгалтер-сноха

Бизнесмен оказался жертвой мошенничества со стороны своего бухгалтера и снохи в одном лице. Грустную историю поведали судебные приставы Курганской области.

Мужчина из-за болезни потерял сына. Конечно, он взял на себя все заботы о внуке и невестке: обеспечивал продуктами, бытовой техникой и путевками за границу. Кроме того, он устроил сноху в свою фирму бухгалтером.

«Это решение и стало роковым для семейных отношений. 40-летняя женщина, конечно же, с удовольствием сменила работу на более высокооплачиваемую. Однако предложение свекра она восприняла как должное и вскоре занялась хищением денежных средств, принадлежавших фирме. За несколько лет она сумела похитить 4 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Когда мошенничество было обнаружено и доказано правоохранительными органами, женщина признала вину и вернула часть похищенных денег.

По решению суда мошеннице назначено наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы условно. Если она не погасит долг полностью, то наказание может смениться на реальный срок. В настоящий момент на имущество женщины наложен арест. И в скором времени состоится его реализация.