Как облагаются доходы физлиц от сделок с криптовалютой

Особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами Налоговым кодексом не установлен.
Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/86163 от 08.11.2019.
Перечень доходов от источников в РФ содержится в пункте 1 статьи 208 НК.
Так, согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 208 НК к доходам от источников в РФ относятся доходы от реализации имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физлицу. При этом в соответствии с указанной нормой место нахождения физлица, реализующего принадлежащее ему имущество, значения не имеет.