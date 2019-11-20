Как заполнять счет-фактуру при агентских договорах

В строке 2 «Продавец» указываются полное или сокращенное наименование продавца — юрлица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество ИП.

В случае если на основании агентского договора услуги по предоставлению в аренду объекта недвижимости, находящегося в общей долевой собственности юрлиц, физлиц и физлиц-ИП, оказываются агентом от своего имени, то счета-фактуры в отношении таких услуг выставляются покупателям от имени агента.

Составление агентами, реализующими от своего имени товары (работы, услуги) нескольких принципалов, сводных счетов-фактур на основании нескольких счетов-фактур, полученных от разных принципалов, Постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 не предусмотрено.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/85229 от 06.11.2019, где разъясняется вопрос о выставлении счетов-фактур при предоставлении через агента в аренду недвижимости, находящейся в общей долевой собственности.