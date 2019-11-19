Госдума одобрила во втором чтении закон о признании физических лиц «иностранными агентами»

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет наделять российских граждан статусом «иностранного агента», пишут «Ведомости».

Неделю назад комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении этот законопроект. Согласно тексту законопроекта иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Председатель комитета Леонид Левин заверил, что иноагентами по новому закону могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политические темы, в то время как блогеров и российских публицистов это не коснется. Верите?