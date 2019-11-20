Роскачество – о новом мошенничестве

Мошенники обманывают покупателей, создавая сайты-двойники интернет-магазинов. Информация опубликована на сайте системы мониторинга качества 20 ноября, пишут «Известия».

Совершая покупки в интернете, в первую очередь обращайте внимание на доменное имя — оно не должно подражать доменным именам популярных сайтов. Пытаясь запутать пользователей, злоумышленники заменяют буквы символами — например, цифра «0» вместо буквы «о». Дизайн сайта также должен быть уникальным, не вызывающим ассоциаций.

Злоумышленники создают максимально похожую копию известного сайта и тем самым вводят пользователей в заблуждение и либо похищают их конфиденциальные данные, в том числе логин и пароль, либо продают несуществующие товары и услуги от лица известного магазина. Как правило, мошенники создают «сайты-однодневки», поэтому следует обращать внимание на дату регистрации домена, которую можно проверить с помощью Whois-сервисов. Лучше отдавать предпочтение доменам старше двух недель.

Осуществляя покупки, пользователь вводит данные своей банковской карты. Для шифрования сайт используют протокол HTTPS и сертификат безопасности. Об их наличии говорят символы HTTPS и изображение «замочка» в адресной строке. О безопасности ресурса также свидетельствует указание на сайте ИНН или ОГРН, а также контактных данных. Очень часто мошенники создают копии сервисов по продаже авиабилетов. В преддверии зимних отпусков Роскачество изучило 40 наиболее популярных в Рунете сайтов агентств по онлайн-продаже авиабилетов. Из них 30 ресурсов были признаны безопасными, к использованию не рекомендуется один из-за использования сайтом незащищенного протокола HTTP и отсутствия сертификата безопасности.