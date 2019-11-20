НДФЛ снизят

Сегодня на федеральном портале опубликовано уведомление о начале подготовки нормативного акта вносящего поправки в статью 224 НК.

Минфин намерен уточнить порядок применения налоговой ставки в размере 13 % по НДФЛ в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.

Текст проекта пока не опубликован.

Напомним, ранее Минфин заявлял о планируемом расширении критериев для признания граждан налоговыми резидентами. В частности, планируется сократить срок необходимого пребывания в стране для признания гражданина резидентом.

Правда, недавно стало известно, что Минфин готов отложить реформу налогового резидентства, если ее не поддержит крупный бизнес.

Одновременно Минфин предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов, сделав её для всех 13 %. Отмечалось, что снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу, а уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.

Между тем не всем эта идея пришлась по душе. Так, например, в партии «Справедливая Россия» сочли насмешкой над россиянами такое решение властей.

«Смысл этого щедрого предложения не ясен, скорее всего, даже самим иностранцам. Граждане из стран Евразийского экономического союза, работающие в России, и так платят те же 13 %. Экспаты из Европы, США не считают ставку в 30 % завышенной, у себя на родине они платят еще больше, — указал Сергей Миронов. — Снижение НДФЛ вряд ли скажется на притоке трудовых ресурсов. Но такие поблажки для иностранцев выглядят просто насмешкой над большинством наших граждан. Ведь для них наше Правительство не скупится на поборы! Достаточно вспомнить повышение НДС».

Политик напомнил, что представители СР более 10 лет выступают за введение прогрессивной шкалы НДФЛ, которая реализует действительно справедливый подход к налогообложению.