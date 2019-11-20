Информация для тех, кто купил квартиру за маткапитал и продал ее

Как известно, квартира, приобретенная на материнский капитал, оформляется в общую собственность родителей и детей. При этом размер долей на каждого члена семьи определяется по соглашению.

Нередко для улучшения жилищных условий родители продают такую недвижимость, доли в которой принадлежат несовершеннолетним детям. Как в этом случае считать НДФЛ?

Этот вопрос уточнили в Федеральном законе №325-ФЗ от 29.09.2019.

По общему правилу, налогоплательщик может уменьшить такой доход на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением недвижимости.

С этого года если недвижимость приобретается с помощью материнского капитала с выделением долей детям, то расходы на ее приобретение распределяются на всех собственников в соответствующих долях.

В случае продажи квартиры они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально. При этом важно, чтобы расходы были понесены одним из родителей: владельцем сертификата или его супругом (супругой).

Указанная норма применяется, когда налогоплательщикам-детям приобретаются доли в недвижимости на средства маткапитала, полученные из федерального или региональных и местных бюджетов. Она распространяется на доходы физлиц, полученные начиная с налогового периода 2017 года.

В ФНС напомнили, что если налогоплательщик обнаружил в представленной ранее форме 3-НДФЛ ошибки, которые не приводили к занижению суммы налога, то он может внести в декларацию необходимые изменения и представить уточненную декларацию в налоговый орган.

Налогоплательщики-родители, которые являются законными представителями своих детей, вправе представить уточненные декларации от их имени, откорректировав налоговую базу с учетом указанных нововведений.

Поясним, этим сообщением ФНС намекает, что физлица, переплатившие налог, могут вернуть его, подав уточненку по 3-НДФЛ. Если вы раньше сдали декларацию 3-НДФЛ при продаже доли в квартире, приобретенной за счет маткапитала, не отразили там расходы на ее покупку, и уплатили НДФЛ, то сейчас можно все исправить - заявить расходы, пересчитать налог и вернуть его.