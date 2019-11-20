Уплату НДФЛ захотели переложить с налоговых агентов на самих физлиц

Возложение обязанности налоговых агентов на предприятия и организации — анахронизм советского периода, считает инициативный гражданин, разместивший на сайте РОИ свое предложение.
Он отмечает, что во всех цивилизованных странах подоходный налог платят сами граждане.
Кроме того администрированием данного налога заняты миллионы служащих — бухгалтеры, налоговые инспекторы, приставы, полиция и т.п. — это создаёт повышенную, ничем не оправданную нагрузку на бюджет, повышает непроизводительные затраты.
Он предлагает следующее:
Вести учет, производить оплату и нести ответственность за НДФЛ должен тот, кто получает доход. С этой целью необходимо внести изменения в главу 23 НК.