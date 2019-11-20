Силуанов предложил выдвинуть на Нобелевскую премию Кудрина

Силуанов на форуме «Россия зовет!» напомнил, что Кудрин признавался лучшим министром финансов мира. В разговоре с главой ВТБ Андреем Костиным он предложил выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию.

Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире, отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарной сессии на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«По поводу нобелевских лауреатов <...> точно могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это, между прочим, дорого стоит», — сказал Силуанов.

На эти слова глава ВТБ Андрей Костин заметил:

«Я что-то не понял, мы теперь Кудрина на Нобелевскую будем выдвигать?». Силуанов ему ответил: «Я думаю, надо выдвигать».

Разговор о Нобелевской премии зашел после того, как спикерам задал вопрос из зала сотрудник «ВТБ Капитал Инвестиции» Иван Чебесков. Он отметил, что большинство нобелевских премий, которые получали российские и советские ученые, были примерно в одной сфере — это квантовая физика. И спросил сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа том, планирует ли компания внедрять квантовые технологии, а также спросил членов правительства о том, как оно хочет продвигать такие технологии и коммерциализировать такие технологии.

Кудрин занимал пост министра финансов России с 2000 по 2011 год. В отставку его отправил Дмитрий Медведев, на тот момент — президент России. Это произошло после того, как Кудрин заявил журналистам, что, если после ухода Медведева на пост премьера в 2012 году ему предложат войти в состав нового правительства, он откажется. Кудрин ссылался на разногласия с Медведевым, которые, «прежде всего, касаются существенных расходов на военные цели». Последний раз лучшим министром финансов Кудрина признал журнал Euromoney в 2010 году. В 2004 году британский журнал The Banker назвал Кудрина лучшим министром финансов Европы и мира.