Каких ИП освободят от фиксированных взносов

ИП не будут уплачивать фиксированные страховые взносы за периоды нахождения в местах лишения свободы или содержания под стражей.

Такую норму пропишут в НК в случае принятия законопроекта № 841062-7, который внесен в Госдуму группой депутатов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что фактически, единственным путем прекращения начисления взносов для указанной категории лиц является прекращение статуса ИП или обращение в суд.

При этом эти действия затруднены, поскольку ввиду нахождения в местах содержания под стражей или лишения свободы не всегда возможно их осуществление на практике. Кроме того привлечение нотариуса может быть не возможно для заключенных или находящихся под арестом по финансовым причинам. Помимо этого, начисление задолженностей в данном случае прекратится только с момента прекращения указанными лицами статуса ИП, а за предыдущие периоды она останется.

Добавим, это проблема известна давно. Недавно на сайте РОИ публиковалась инициатива с призывом отменить взносы для ИП, находящихся в заключении и не ведущим деятельность.