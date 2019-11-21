Государство частично оплатит пенсионерам отдых за границей

В Госдуму внесен законопроект № 840879-7, который касается компенсаций северным пенсионерам.

Предлагается закрепить право пенсионеров из районов Крайнего Севера на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории РФ к месту отдыха на территории РФ или за ее пределами и обратно один раз в 2 года, осуществляемую в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством РФ.

Его принятие обеспечит равные возможности для реализации права пенсионеров на получение гарантируемой государством компенсации независимо от территориальной расположенности избранного ими места отдыха и будет способствовать сокращению числа обращений пенсионеров в судебные органы за защитой своих прав, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что большинство пенсионеров, выезжающих к месту заграничного отдыха, реализуют свое право на получение компенсации в судебном порядке. Судами выносится порядка 99 % решений в пользу пенсионеров.

Таким образом, сложилась устойчивая судебная практика по удовлетворению исковых требований пенсионеров к территориальным органам ПФР о взыскании компенсации в случаях выезда пенсионеров к месту отдыха за пределы РФ.

Теперь эту норму пропишут в законе, чтобы не доводить дело до судов, которые ПФР проигрывает.

Авторы законопроекта – депутаты от «Единой России».

Напомним, ранее такой проект уже был разработан Минтрудом. Однако позже его удалили с федерального портала проектов.

Добавим, что сейчас в Госдуме находится еще один законопроект, внесенный КПРФ, который уточнят категорию пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Предлагается предусмотреть возможность получения указанной компенсации для пенсионеров, осуществляющих опеку или попечительство над ребенком (детьми) по договору о приемной семье.