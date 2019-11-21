Пока государство не намерено возвращать гражданам долги по советским вкладам

Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 802511-7 о дальнейшей приостановке (до конца 2022 года) выплат компенсаций в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

Напомним, в 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов. У государства нет на это денег.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, выступая на заседании, заявил, что речь идет о сумме в 45 триллионов рублей. Это долг перед гражданами.

Он напомнил, что бюджет России сейчас профицитный.

«Как же не отдавать долги, хотя бы самым нуждающимся людям, у кого проблемы колоссальные со здоровьем, с жильём, которые попали в кабалу к этим, в том числе государственным и негосударственным банкам, микрофинансовым организациям. Почему этим людям не начинаем выплачивать? Я абсолютно не понимаю, как смотреть людям в глаза», — сказал депутат.

Добавим, недавно на сайте РОИ была опубликована инициатива с требованием взыскать со Сбербанка в пользу вкладчиков советских детских вкладов сумму, эквивалентную стоимости золота или палладия.

Женщина подсчитала, что 1000 рублей в 1990 году — это 92,75 долларов или 6,5466 тройских унций палладия. В 2019 году такой объем драгметалла в пересчете сначала в доллары, а потом в рубли стоит 702 тыс. рублей. Если учесть еще и процент за 30-летнее пользование деньгами населения, то Сбербанк должен вернуть не менее 1 млн. рублей за каждую 1000 рублей, вложенную гражданами в 1990 году.

Это предложение вызвало бурную реакцию читателей нашего канала на «Яндекс. Дзен».