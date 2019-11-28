Как происходит возврат НДФЛ от агента физлицу и из бюджета агенту

На основании пункта 1 статьи 231 НК излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма НДФЛ подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджет в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение 3 месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.

Если суммы налога, подлежащей перечислению, недостаточно для осуществления возврата излишне удержанной суммы налога налогоплательщику в 3-месячный срок, налоговый агент в течение 10 дней со дня подачи ему налогоплательщиком соответствующего заявления направляет в налоговый орган по месту своего учета заявление на возврат налоговому агенту излишне удержанной им суммы налога.

Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/23181@ от 14.11.2019, разъясняющем порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом с единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.