ФНС вынудят сбавить доначисления по фиктивным сделкам

Доначисления за необоснованную налоговую выгоду не должны превышать суммы, которые бизнес отдал бы в бюджет, если бы не применял схемы оптимизации.

Межведомственная рабочая группа, созданная на базе Аналитического центра при правительстве для решения системных проблем российского бизнеса подготовила такой законопроект, с ним ознакомился РБК.

Новая ст. 54.1 Налогового кодекса привела к значительному росту доначислений после проверок компаний, отмечает сопредседатель рабочей группы бизнес-омбудсмен Борис Титов. Существующая практика «носит штрафной характер» и зачастую, доначисляя налоги, ФНС не учитывает фактически понесенные расходы бизнеса.

Ст. 54.1 Налогового кодекса действует с августа 2017 года. Она должна была устранить пробелы в судебной практике и установить более четкие критерии для признания налоговой выгоды необоснованной. Злоупотреблением считается умышленное искажение отчетности: учет фиктивных сделок, а также операции без разумных экономических причин, сделки с единственной целью сэкономить на налогах. Все решения региональных инспекций по этой статье согласовываются с центральным аппаратом ФНС.

Налоговые органы выиграли 90% споров (70 из 80 дел) о налоговой оптимизации с 2017 года, когда вступила в силу ст. 54.1 НК, сообщил 19 ноября замглавы ФНС Даниил Егоров.

Неоднозначные формулировки ст. 54.1 НК на практике привели к формализму, отмечают юристы. Например, если реальным поставщиком товара была не та компания, что указана в документах, а через посредников третье лицо, компании могут начислить налог не с прибыли после понесенных расходов, а с оборота и отказать в вычетах по НДС.

Суды почти всегда встают на сторону налоговых органов. Почти единичный случай решения в пользу компании вынес суд в Кемеровской области.

Авторы поправок в ст. 54.1 НК видят необходимость прямо прописать в законе, что размер доначислений не должен превышать сумму, которая не была уплачена в бюджет в результате неправомерных действий. Статью предложено дополнить п. 5 о том, что «доначисление налогов не должно вести к двойному налогообложению, искажению экономической природы налогов, избыточному, не обусловленному экономическим содержанием совершенных операций, налогообложению».

При этом применять принцип налоговой реконструкции предложено лишь в том случае, если компания самостоятельно уточнила налоговые обязательства, скорректировав декларацию.