Костин из ВТБ развлекал бизнесменов в костюме Дамблдора

ВТБ провел очередной инвестиционный форум «Россия зовет!». Это там, где шутили, что Кудрина надо выдвигать на Нобеля, хозяином всего нарекли Путина, а сам президент, говоря о росте зарплат, назвал успехи правительства «скромными». Но интересно было и после официальной части, во время приема гостей.

Традиционный прием для гостей форума ВТБ банкстеры группы ВТБ открыли в образах героев романов Джоан Роулинг, передает Банкста. По сюжету их главный противник — Доллар-Де-Морт. Все герои, по сюжету постановки, — студенты факультета Вэтэбор. Также в Хогвартс-сити есть факультеты — Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф, чей фокусник Олег «Саламандр» Тиньков начинал бизнес с пивного ларька на Кривой улице.

Для героев звучит предупреждение: «Осторожно — не попадите в санкционную турбулентность!».

Сам глава ВТБ Андрей Костин выступил перед собравшимися в роли главы школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинале — Альбус Дамблдор), а Гарри Поттером стал первый заместитель Костина Юра Соловьёв. Следующий форум вряд ли пройдёт в такой же компании – часть банкстеров из правления обещают уволить.