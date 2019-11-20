Как растут доходы населения? Путин подобрал словечко

Президент назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения.

Путин назвал повышение реальных располагаемых доходов россиян ключевым индикатором развития экономики и важнейшим направлением работы правительства. Несмотря на то, что зарплаты в последнее время растут как в номинальном, так и в реальном выражении, реальные доходы населения страны «практически стоят на месте». Об этом заявил, выступая на форуме «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) людей падали четыре года подряд с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении. Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

В ходе форума «Россия зовет» Путин отметил также, что залогом устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан являются динамичное развития экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест. «Все задачи в этой связи перед правительством поставлены. Очень рассчитываю, что в тесной координации с Банком России, деловым сообществом они будут успешно реализованы», – закончил президент.