Мишустин отчитался Путину о сборах по налогу на Гугл

Сегодня День налогового работника и в честь этого Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ФНС Михаилом Мишустиным.

Руководитель налоговой службы рассказал о больших успехах вверенного ему ведомства, в том числе и о росте собираемости налогов.

Так, поступления от налога на прибыль выросли на 13,5%, а НДФЛ на 8,4%, что в 1,2 раза больше роста зарплат.

Отдельно остановился он на «налоге на Гугл» — НДС на электронные услуги иностранных организаций.

Мишустин напомнил, что первом этапе, все иностранные производители программного обеспечения, оказывающие услуги физическим лицам, должны были платить НДС на эти электронные услуги, чтобы выровнять условия с российскими компаниями, которые также производят эти услуги. А с 1 января 2019 года они обязаны вставать на налоговый учёт и в том числе платить НДС самостоятельно в отношениях с юридическими лицами.

За три года поступления от иностранных организаций составят около 82 миллиардов рублей (1,4 миллиарда долларов США). При этом ФНС вложила в разработку программного обеспечения для администрирования этого налога всего несколько десятков миллионов рублей.

Позднее, на коллегии ФНС Мишустин рассказал, что в Межрегиональной инспекции крупнейших налогоплательщиков № 7 на учете стоит 2,072 тыс. иностранных организаций. Для сбора налога с них было создано мобильное приложение на английском языке.

По его данным, 70% поступлений НДС приходится на такие компании, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, Sony, Booking.com, Amadeus, Bloomberg и т.п.

Заметим, что ФНС успешно собирает с иностранцев не только НДС, но и пени. О том, почему это происходит, можно узнать в материале «Сколько ФНС зарабатывает на сложных правилах заполнения платежек».