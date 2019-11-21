ИП и самозанятым разрешили открывать магазины в «Одноклассниках»

«Одноклассники» запустили профили для частных предпринимателей, пишет vc.ru. Теперь в соцсети можно вести бизнес и продавать товары от лица человека, а не сообщества.

Владельцы бизнес-профилей смогут создавать витрины товаров, добавлять кнопки действий для связи с продавцом или перехода на сайт, а также добавлять фотографии, видео или закреплять популярные публикации над лентой в профиле.

Будут инструменты для анализа активности аудитории, распространения рекламы. Все функции доступны в веб-версии «Одноклассников» и в приложениях на iOS и Android.

«С запуском бизнес-профилей мы сделали еще один шаг в развитии экосистемы для малого бизнеса и предпринимателей в «Одноклассниках». Теперь личный профиль в соцсети можно превратить в полноценный канал продаж и страницу для ведения бизнеса. Новый инструмент будет полезен тем, чей бизнес держится на имени специалиста, например, репетитора, кинолога или тренера по фитнесу. К тому же инструменты бизнес-профиля помогут развить личный бренд, если перед владельцем аккаунта стоит задача прокачать профиль и привлечь на него клиентов», – пояснил Антон Федчин, руководитель «Одноклассников»

По данным «Одноклассников», сейчас более миллиона пользователей занимаются бизнесом в соцсети. Среди самых популярных категорий — услуги, связанные с образованием, и косметологические услуги, продажа одежды, hand-made и ремесленных товаров.