Кого освободят от транспортного налога

В Госдуму поступил законопроект № 842167-7, который освобождает от транспортного налога инвалидов.

Освобождение предполагается в отношении легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил (73,55 кВт) при условии, что это единственный автомобиль инвалида.

Авторы законопроекта – депутаты от «Справедливой России».

Сохранение дохода инвалидов, путём освобождения их от уплаты транспортного налога, является мерой социальной поддержки и обеспечения им равных возможностей и равного участия в жизни общества, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта отмечают, что во многих субъектах РФ инвалидам не предоставлены соответствующие льготы, либо предоставлены не для всех категорий инвалидов, либо же введено такое ограничение по мощности двигателя транспортного средства, которое фактически сильно ограничивает круг получателей льгот по уплате транспортного налога.

Например, в Калмыкии от налога освобождаются инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и автомобили с мощностью двигателя до 50 л.с.

Законопроект выравнивает в целом по стране и существенно повышает минимальный уровень гарантии освобождения от уплаты транспортного налога инвалидам всех категорий.