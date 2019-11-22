Как участникам РИП считать долю льготных доходов

Минфин выпустил письмо от 05.11.2019 № 03-03-10/85234 по вопросу исключения внереализационных доходов в виде курсовых разниц из состава всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль при расчете доли доходов от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта (РИП) при определении налоговых обязательств за отчетные периоды 2017 года.

До 01.01.2018 участник РИП мог применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации РИП, составляют не менее 90 % всех доходов.

Следовательно, при расчете доли доходов в составе всех доходов учитываются доходы от реализации и все внереализационные доходы (в том числе курсовые разницы).

Однако с 01.01.2018 доходы в виде положительных курсовых разниц, не учитываются.

Учитывая изложенное, у участника РИП за отчетные (налоговый) периоды до 2018 года отсутствуют основания для исключения доходов в виде курсовых разниц из состава всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы, при расчете доли доходов от реализации товаров, произведенных в результате реализации РИП.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/22968@ от 21.11.2019.