Сократился срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год

С 1 января 2020 года установлены новые сроки для предоставления налоговыми агентами отчета в налоговый орган: отчетность по НДФЛ за 2019 год предоставляется не позднее 2 марта 2020 года по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, тогда как ранее отчитаться за год можно было до 1 апреля.

Об этом напоминает ФНС.

Поскольку 1 марта 2020 года является выходным днем, налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 2 марта 2020 года.

Кроме того, с 2020 года снижен порог минимального количества работников: сегодня работодатели, у которых трудится более 25 человек, обязаны сдавать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в электронном виде (при меньшей численности ранее был разрешен бумажный формат).

Обозначенный лимит с 1 января 2020 года будет уменьшен с 25 до 10 человек, а налоговые агенты обязаны предоставить соответствующую налоговую отчетность в электронном виде.

Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.