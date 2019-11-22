Как быть, если ИП заблокировали счет. Совет Минфина

kida.74 главное достижение налоговой - бухгалтера не хотят работать бухгалтерами... Главные достижения ФНС

Server56 Что-то разговор ушел совсем в другую сторону. Начали с приобретения недорого оборудования, а ушли... Дешевое основное средство: не запутайтесь в учете

НДФЛка Если дом сдадут в 2020 году, то вычет вы сможете получить не ранее 2021 года. Раз с марта уходите... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Nusha05 Купила квартиру, но дом будет сдан только в январе. В марте я ухожу в декрет. Смогу ли я получить... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Laikalasse Да ладно вам, простые налоговики тоже люди. Моя лучшая подруга работает в налоговой (не инспектор... С днем бухгалтера, дорогие коллеги и примкнувшие к ним!

id5561915 Читаем ст.446 ч.1 абз 8 ГПК,где запрещено взыскивать продукты,денежные средства ,если они состав... Четыре изменения для пенсионеров в 2020 году

Над.К А вот про этот запрет очень многие еще не знают. И попадут в начале года ((... Негативные vs позитивные изменения для ИП в 2020 году

Над.К Очень часто и необходимость и специфика. Просто бывают разные виды деятельности у фирм, так скаже... Из-за 4-дневки начальство снизит зарплату

Laikalasse Налог на прибыль в форме 2. А по какой строке указывается УСН?... Что изменится в бухотчетности в 2020 году

ToT За Русь, я на танцполе взорвусь! Блогер поздравил налоговиков

alex1995 Ничего хорошего от стукачества нет. В прошлом веке уже были репрессии, причем основаны были они н... Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

alex1995 Мне другое интересно, а почему сравнивают с 1-м января 2015 года? Может лучше с 2000? Тогда рост ... Налоги выросли, проверки сократились. Блестящая ФНС хвасталась показателями

Pixelles А зачем Ваш сын топает слишком громко? Не проще ли обратить внимание на сына?... Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

nalohelp Способы передачи имущества конечно есть, но они уникальны в каждом случае. Нет универсального спо... Как компаниям и ИП не надо продавать имущество

irav1 Для справедливости сначало надо снизить налоги. Наша страна не бедная и для своих коренных гражда... Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

Татьяна-Васильевна нашла: отказ мотивирован тем, что «статья 91 Конституции Российской Федерации закрепляет неприкос... Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным

Татьяна-Васильевна На президента нельзя нельзя подать в суд))). Читала летом информация в СМИ, кто из либералов пыта... Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным

bestiya7460 Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг: супер и сервисы не про нашу страну, о... Революция в правилах оформления трудового договора

natmar2004 Что за бред!!! Бизнес из-за их работы загибается, скоро не с кого будет деньги драть, а они рапор... Налоги выросли, проверки сократились. Блестящая ФНС хвасталась показателями

bestiya7460 ну сообщу я про соседа и что дальше? он резко начнет платить налоги? тут вопрос то в другом, их н... Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

Юлия Навальный не читал Конституцию РФ? Какой из него юрист то? ст. 91Да и комментаторам выше с ней оз... Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным