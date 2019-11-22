Как быть, если ИП заблокировали счет. Совет Минфина

jk@J&K Lawyers Russia хорошо, что мы уже до этого чудного закона уменьшили УК....
Чтобы вы понимали, о чем я, это ***** инструкция у них висит, одна из 15: "ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕ...
главное достижение налоговой - бухгалтера не хотят работать бухгалтерами...
Нет, я все конечно понимаю банкротство и все такое, но какого пииииип, надо публиковать сведения ...
Что-то разговор ушел совсем в другую сторону. Начали с приобретения недорого оборудования, а ушли...
Если дом сдадут в 2020 году, то вычет вы сможете получить не ранее 2021 года. Раз с марта уходите...
Купила квартиру, но дом будет сдан только в январе. В марте я ухожу в декрет. Смогу ли я получить...
Да ладно вам, простые налоговики тоже люди. Моя лучшая подруга работает в налоговой (не инспектор...
Читаем ст.446 ч.1 абз 8 ГПК,где запрещено взыскивать продукты,денежные средства ,если они состав...
Острый вы наш... А не знаете, как тогда стучат другие? Откуда-то узнают и радостно доносят...
А вот про этот запрет очень многие еще не знают. И попадут в начале года ((...
Очень часто и необходимость и специфика. Просто бывают разные виды деятельности у фирм, так скаже...
Налог на прибыль в форме 2. А по какой строке указывается УСН?...
За Русь, я на танцполе взорвусь!
Ничего хорошего от стукачества нет. В прошлом веке уже были репрессии, причем основаны были они н...
Мне другое интересно, а почему сравнивают с 1-м января 2015 года? Может лучше с 2000? Тогда рост ...
А зачем Ваш сын топает слишком громко? Не проще ли обратить внимание на сына?...
Все же народ у нас упорный: верит разумность и справедливость. Пока не столкнется с другим. И пот...
это, наверно, только кадровики
Если неуплата налога соседом (по бизнесу) уменьшает мою конкурентоспособность и увеличивает его, ...
Способы передачи имущества конечно есть, но они уникальны в каждом случае. Нет универсального спо...
Для справедливости сначало надо снизить налоги. Наша страна не бедная и для своих коренных гражда...
Посмотрим, что из этого выйдет... Действительно, хоть кто-то пытается, пусть и за деньги...
нашла: отказ мотивирован тем, что «статья 91 Конституции Российской Федерации закрепляет неприкос...
На президента нельзя нельзя подать в суд))). Читала летом информация в СМИ, кто из либералов пыта...
Надо было еще уточнить, надо ли "платить налоги в России", или вообще "надо ли платить налоги". ...
КС поступил не законно и не справедливо.
да уж ротация кадров у нас замечательная....
Чтобы донести на противного соседа (есть у меня такая прелестная женщина) - расскажите - как мне ...
Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг: супер и сервисы не про нашу страну, о...
Что за бред!!! Бизнес из-за их работы загибается, скоро не с кого будет деньги драть, а они рапор...
ну сообщу я про соседа и что дальше? он резко начнет платить налоги? тут вопрос то в другом, их н...
Навальный не читал Конституцию РФ? Какой из него юрист то? ст. 91Да и комментаторам выше с ней оз...
хочется спросить: где деньги , ЗИН?
это и раньше можно было. Просто правила расчета уточнили...
И опять же вопрос был в том, что если руководство с выпученными глазами на постоянной основе что-...