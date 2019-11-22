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Как быть, если ИП заблокировали счет. Совет Минфина

Сразу скажем: так себе вариант.

Минфин советует прекратить статус ИП, если у бизнесмена заблокировали счет, то есть приостановили операции по счетам в банке по решению налогового органа. В этом случае блокировка счета отменяется. А от налоговой не потребуется отдельного решения об отмене заморозки операций по счетам (письмо от 18 октября 2019 г. № 03-02-07/1/80596).

Почему блокируют счета ИП.

Как быть.

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