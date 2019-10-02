Клерк.Ру

Пять причин для блокировки счетов ИП

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Индивидуальному предпринимателю, имеющему счета в банках, не стоит забывать, что в любой момент он может остаться без доступа к ним - счета могут заблокировать банки или налоговая.

Причем заблокировать могут даже личные счета и таким образом человек просто останется без денег. Что может послужить поводом? Вот только некоторые причины:

  1. Деньги на счету заблокирует налоговая инспекция. Блокируют сумму недоимки сразу по всем счетам, известным налоговикам. Т.е. если у вас неуплата налога на сумму 10 тыс.рублей, то по всем счетам будет отправлена блокировка именно на эту сумму. Даже если этой недоимки не существует в принципе, ИП будет долго разбираться с разблокировкой этих сумм из-за странной работы новой программы ФНС. До начала этого года налоговики не выставляли блокировки на личные счета ИП, но в этом году это стало обычной практикой и ЦБ дал на это добро.
  2. Расчетный счет ИП налоговики могут заблокировать за несдачу налоговой отчетности. Причем даже той, которую и не обязан сдавать. Историю о том, что нормы Налогового кодекса новой программе ФНС не указ можно прочитать тут.
  3. Счет заблокирует банк, заподозрив вас в обналичивании средств или финансировании того, кого нельзя финансировать. В таком случае банк запрашивает документы по операциям.Причем если ИП попадет в черный список, то выбраться оттуда крайне сложно.
  4. Банк заблокирует расчетный счет, если решит что ИП платит мало налогов. И это давно не шутки, увы.
  5. Новая причина блокировки счета банком - вас заподозрят в получении денег мошенническим путем. Вот свеженький пример.

И это еще не все причины, ведь контролеров у нас много. На всех предпринимателей хватит.

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