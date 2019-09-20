Как получить 22 отметки в черном списке ЦБ по совету банкира. И как их потом снять

Компания нахватала 22 отметки в списке 639-П. При этом она занимается одной из самых рискованных отраслей с точки зрения банков — оптовой торговлей мясом. Ни один банк не хотел открывать компании новый счет. Реабилитироваться помогли только юристы, историей делится Дмитрий Алексеенко.

Все 22 отметки были поставлены одним банком. Два отказа были связаны с контрагентами, по которым у банка возникли подозрения.

Остальные отказы получены так: компания держала счета в двух банках, и когда в одном из них начались проблемы, руководство решило перевести деньги на свой счет в другом банке. Поскольку сумма была крупная, то решили посоветоваться с менеджером в банке –отправителе. Он и посоветовал отправлять деньги несколькими платежами на сумму меньше 50 000 р., объяснив такой вариант гарантией, что деньги уйдут.

Компания последовала этому совету, и в течение двух недель ежедневно отправляла через «клиент-банк» по 3-6 платежек суммами менее 50 000 р. на свой счет в другом банке.

Такие действия компании, конечно, вызвали подозрения финмониторинга банка-отправителя. Причем, часть таких платежей проходила, а часть – нет. По ним приходили отказы от проведения операции. Вот так компания и нахватала два десятка отказов.

Чтобы снять отметки, компания доказывала, что имеет реальную деятельность и не выводит деньги для последующего обналичивания.

Во-первых, бухгалтерия подготовила подробное информационное письмо, в котором описала бизнес-процессы компании. И постаралась донести до банка экономический смысл и деловые цели проводимых операций. Было описано практически все: как происходит поиск контрагентов, как осуществляется доставка, где товар хранится, функции ключевых сотрудников и т.д.

Во-вторых, была описана система проверки контрагентов в компании в рамках проявления должной осмотрительности. Были приложены внутренние регламенты, приказы, инструкции. Также были приложены досье контрагентов, деловая переписка с ними по электронной почте. От нескольких контрагентов, которые не вызывали у банка подозрения, получены рекомендательные письма.

В-третьих, компания указала наличие деловой цели в переводе собственных средств со своего счета в одном банке на свой счет в другом банке. Во втором банке у компании был кредит, который нужно было погашать. О полезных советах менеджера банка компания тоже упомянула. Все договоры, акты, накладные и другая первичка компания тоже отправила в банк.

Рассмотрев документы, банк согласился реабилитировать клиента.