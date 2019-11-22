Водительскими медсправками теперь займется прокуратура

Прокуратура будет разбираться в скандале, спровоцированного новым порядком выдачи справок на водительские права.

О том, что к проблеме нужно подключать надзорников, высказался член Общественной палаты РФ, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, эту историю необходимо проверить на конфликт интересов.

«Отдельные чиновники, не подготовив, не проработав, выпустили эту инициативу. Скорее всего, преследуя какие-то свои подковерные интересы. И понадобилось решение президента, чтобы быстро на это отреагировать», – сказал Хамзаев.

Общественник назвал «ожидаемым» резонанс, вызванный подорожанием справки с примерно 500 до 5 тыс. рублей. При этом саму идею о тщательной проверке водителей на злоупотребление алкоголем и употребление запрещенных веществ Хамзаев считает верной.

Напомним, что 21 ноября Минздрав РФ отложил введение в действие приказа о новом порядке выявления алкогольной и наркозависимости при получении справок медосвидетельствования. По всей стране у наркодиспансеров стали выстраиваться длинные очереди, что вызывало серьезные неудобства и напряжение в обществе. В Казани в одной из таких очередей умер мужчина.

Оказалось, что далеко не все субъекты власти и медучреждения успели провести закупки оборудования и реагентов, необходимых для массового тестирования по новой методике. Начались разговоры о корыстных интересах некоторых чиновников из Минздрава. Директора Института имени Сербского Татьяны Клименко, которая одобрила методику исследования, уволили.

Новый порядок начнет действовать не с 22 ноября 2019 года, как было запланировано, а с 1 июля 2020 года.