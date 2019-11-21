Новые правила оформления водительских прав отложили из-за скандала

С завтрашнего дня должен был вступить в силу Приказ Минздрава от 10.09.2019 № 731н о новом порядке медосвидетельствования водителей. В частности, анализы на употребление психоактивных веществ станут обязательными для водителей и кандидатов на получение водительского удостоверения.

Между тем стало известно, что Минздрав отложил вступление в силу вышеназванного документа.

Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились в длинные очереди в наркодиспансеры, в частности в Москве, Калининградской, Воронежской, Ярославской, Оренбургской областях, Пермском крае, Татарстане.

Стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 руб. до 5-6 тыс. рублей, передает ИА ТАСС.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

Он отметил, то будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.