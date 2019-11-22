Аптеки стали кредитовать покупателей

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».

Покупатели могут на месте оформить кредит на лекарства на сумму от 3000 до 300 000 руб. и сроком от трех месяцев до года по ставке 23% годовых. Пока услуга доступна в нескольких аптеках сети, эффективность проекта планируют оценить в начале 2020 г.

Услуга экспресс-кредитования рассчитана на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами, пояснил представитель «Самсон-фармы». Сеть рассчитывает за счет новой услуги увеличить поток клиентов и рост выручки на 5–10% уже в следующем году.

В текущем году продажи лекарств в аптеках упали впервые с 2015 г. на 1,5% до 3,8 млрд упаковок, приводит «Коммерсантъ» данные DSM Group. Негативную динамику связывают с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией.