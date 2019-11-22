За товарами в ЕАЭС будут следить через специальную систему

Госдума на заседании в четверг ратифицировала Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Документом предусматривается обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для обеспечения контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии. Также соглашением устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости.

Товары, которые будут подлежать прослеживаемости, нельзя будет ввезти с территории одного государства в другую страну без отображения соответствующих сведений в системе прослеживаемости. Таким образом, создаются условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

После того как соглашение ратифицируют все страны ЕАЭС, будет утверждён список товаров, подлежащих прослеживаемости. Сначала прослеживаемость товара будет проводиться как эксперимент. По его итогам будет принято решение о распространении такого режима на постоянной основе.

В России пилотный проект по прослеживаемости начался с 1 июня 2019 года и должен был продлиться до 31 декабря этого же года. Однако уже известно, что его продлят до 30 июня 2020 года.