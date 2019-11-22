Банки экономят на элементарной безопасности наших карт

Безопасность банков равна нулю. Сбербанк, Альфа Банк и многие другие выдают карты в отделении без конвертов, пишет автор канала BlackAudit.

При замене карты или выдаче новой клиент получает карту из рук сотрудника без конверта, как это было раньше. При этом, чтобы отдать карту клиенту, сотрудник куда-то за ней идет. Что мешает ему сфотографировать карту клиента (номер, фамилию и имя владельца, срок действия и CVC-код)? Ответ – ничего. А потом через какое-то время воспользоваться персональными данными для совершения мошеннических действий.

Техподдержка Сбербанка дает потрясающий ответ по данному вопросу:

«да, банковские карты теперь выдаются без конвертов. Но Сбербанк не берет проходимцев с улицы и уверен в своих сотрудниках, так что беспокоиться не о чем».

Таким образом выдаются карты не только рядовым клиентам, но и ВИП-клиентам, в том числе в офисах Сбербанк. В случае кражи, доказать будет невозможно, что вы нигде и никому не сообщали информацию о своей карте.