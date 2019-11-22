Прокуратура уже реагирует на жалобы бизнеса

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перегибы чиновников выявлены в Брянской области.

Там Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации в 2019 году провел 3 плановых проверки юридических лиц. Однако проверяемых своевременно о начале данных мероприятий не предупредили, а сведения о проверках в Единый реестр проверок вовремя не внесли.

Для устранения нарушений прокурор внёс главе районной администрации представление. Также в ведомстве инициировали привлечение председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района к административной ответственности.

Напомним, что заработала новая платформа «ЗаБизнес.рф», куда можно жаловаться на давление контролирующих органов.