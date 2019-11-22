ЗаБизнес.рф: на что жалуются предприниматели

былятам Всё это враньё. Ничего там не работает. "Незаметной и аккуратной"... по 150 чел сидит на небольшо... Сбой в ФНС: еще да или уже нет

НДФЛка Ваш максимальный вычет составит 600 тыс. рублей. Эти правила действуют для жилья, купленного... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Evgeniyaya А, если у меня одна квартира и та куплена в 1999 году, сколько я могу вернуть? ... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Кошки Рyлят ПрихОдите в аптеку, составляете бизнес-план, подаёте в кредитно-фармацевтический отдел заявку на ... Аптеки стали кредитовать покупателей

TLBuh Ну какие обсуждения, что Вы! У нас же демократическое государство.... В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой

Stixx Какие еще лекарства? Скоро только кора дуба и боярышник (как наши депутаты предлагают) останется.... Аптеки стали кредитовать покупателей

сова7202 Запутали! Я - бух в логистической компании. Первое: договор. Может быть рамочным или на каждую пе... Как подтвердить перевозку грузов

katis-suda это правда, за других не скажу, но Сбер уже давно не выдает карточки в конвертах. Они стопочкой л... Банки экономят на элементарной безопасности наших карт

Алейда Показатель чего, простите?Я ничего категорично не заявляю. Я рассуждаю и искренне пытаюсь понять.... Из-за 4-дневки начальство снизит зарплату

бух2007 кино и немцы...Они бы еще МРТ включили в список обязательных исследований для водительских прав. ... В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой

Ali А что перед вводом законо нельзя было провести обсуждения? Или хотели по тихому ввести, но что то... В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой

НДФЛка Большинство на УСН, но да, те, кто на ОСНО с 13 процентами, имеют право на вычет, факт.... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Над.К Вы точно смотрите в ЛК физлица на сайте ФНС? А то многие ищут уведомление в ЛК на Госуслугах... Не подавитесь. Воззвание об уплате имущественных долгов ФНС выбила на хлебе

Старый ворчун Я постоянный аптечный покупатель :-( Что вижу:аптек стало меньшев оставшихся заметно меньше поку... Аптеки стали кредитовать покупателей

НДФЛка Ну смотрите, если вопрос и про налог с продажи, и про вычет на покупку, то нужны подробности. Как... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

kotobormot на президента... да чёужтам...прямо так и пишите в конституции вашей - на царя-батюшку... ... Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным

Fraxine Я чуть было не подумала, что теперь ФП можно будет считать от реально осуществляемой деятельности... Негативные vs позитивные изменения для ИП в 2020 году

kotobormot МО нет начисления в ЛК по ФЛ за имущество за 2018 год Не подавитесь. Воззвание об уплате имущественных долгов ФНС выбила на хлебе

НатальяС Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились в&... Новые правила оформления водительских прав отложили из-за скандала