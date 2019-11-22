ЗаБизнес.рф: на что жалуются предприниматели

19 ноября заработал сайт ЗаБизнес.рф. На сегодня там уже 177 обращений. На что жалуются предприниматели? Мы подготовили криминальные сводки.
Следователь СО ОМВД России по г. Геленджику Молокова Е.В. продолжает незаконное уголовное преследование директора ООО УК «Твой дом», блокируя нормальную хозяйственную деятельность организации.
Незаконное уголовное преследование и дальнейшее давление на предпринимателя с целью скрыть факт незаконного уголовного преследования.Целый список претензий касается изъятого имущества.
У байкшеринга (прокат велосипедов через мобильное приложение) в г. Ставрополе сотрудниками полиции изъято более 40 велосипедов. Производство по делу затягивалось. Велосипеды не возвращены до сих пор, хотя уже ясно, что никакого нарушения не было. Компании нанесен ущерб. Никто не наказан.
Изъятое в ходе обыска мое имущество стоимостью около 12, 5 млн рублей и не приобщенное к материалам уголовного дела утрачено или похищено участниками следственной группы Чащиным С.М. Хабаровым В.Б, Амираховым Т.И. Мне данное имущество не возвращено.
Выяснив, что у Тюрина А.М. есть свидетельства собственности, не за бесплатно, сделали решение суда о сносе этих 140 гаражных боксов, поэтому не закрывают сфабрикованное уг. дело 071187 и не отменяют розыск собственника Тюрина А.М.А также проверок.
Генеральная прокуратура не запрашивала и не изучала материалы проверок, при этом давала отказы на мои обоснованные жалобы.
В компании ООО «Ростехнопрогресс» в течение 2017-2018 года проходят бесконечные проверки (15 проверок) различными органами. Нас снимают с тендера на основании письма следователя о подделке заключений экспертизы ПБ. Возбуждают уголовные дела по факту, через 1,5 года незаконный обыск.И совсем темные истории.
Многократные аресты женщины с двумя малолетними детьми доведенную до психического заболевания, с целью добиться нужных показаний по уголовному делу, с обвинением, основанным на подозрениях и домыслах следственных органов. «Как бонусы превратились во взятку. А потом во взятки за выполненные договора».
С 2012 года я обращался с заявлением на действия и решения правоохранительных органов Курской области, просил привлечь к уголовной ответственности сотрудников прокуратуры, следователей и их руководителей за не исполнение 30 решений судов. СУ СК по Курской области отказываются в проведении проверки.