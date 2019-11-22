В рейды по ИП налоговики ходят вместе с приставами

Налоговики штурмуют рынки и развалы. Проверяют документы у предпринимателей, в том числе на аренду помещений. Требуют, чтобы бизнесмены погасили имеющуюся задолженность, вытягивают обещания, а также выдают уведомления на уплату имущественных налогов как физлицам.

В рейды налоговики берут с собой судебных приставов. Волна совместных проверок прокатилась по Орловской, Ростовской, Тульской, Владимирской и других областях. К примеру, орловские налоговики с начала года провели больше 40 рейдов.

Подобные выезды вообще проводятся налоговиками ежемесячно, но теперь все чаще, потому что налоговики торопятся подтянуть показатели собираемости ко 2 декабря. Выездные проверки ревизоры считают наиболее эффективными в борьбе с должниками по налогам. В ходе проверок у предпринимателей арестовывают имущество.