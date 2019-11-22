НДС снизят до 15 %

Депутаты «Справедливой России» направили в Правительство для получения отзыва законопроект об уменьшении ставки НДС с 20 % до 15 %. Несмотря на кратковременное снижение поступлений бюджета, в дальнейшем мера приведет к росту доходов граждан и подъему экономики, указывают авторы инициативы.

«Мы были против повышения НДС с 18 % до 20 %, — напомнил Сергей Миронов. — С помощью этой драконовской меры Правительство рассчитывало пополнить бюджет на 600 млрд рублей. Надо признать, что ожидания сбылись: за первые шесть месяцев 2019 года поступления составили около 307 миллиардов. Но дополнительные доходы в итоге не работают на благо граждан, не вкладываются в нацпроекты, как было обещано. Эти средства фактически лишь покрывают потери от налоговых льгот, введенных Правительством для тех, кто и так очень неплохо зарабатывает на наших природных богатствах. Например, сумма налогового вычета только для крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов составила почти 150 миллиардов рублей».

«Мы подсчитали, что снижение НДС до 15 % приведет к бюджетным потерям лишь в первые два года. Но в перспективе и казна, и экономика только выиграют от этого шага. Уже на третий год на фоне роста ВВП дополнительные доходы бюджета составят 870 миллиардов рублей», — пояснил политик.