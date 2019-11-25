Да ладно? Власти решили снизить ЕНВД

Недавно вышел Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 № 684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год».
Документ был опубликован на официальном портале 31 октября. Не прошло и месяца, как власти решили все переиграть.
На федеральном портале уже опубликован проект поправок в этот Приказ с новыми коэффициентами.
|Налог
|Коэффициент по Приказу № 684
|Новый коэффициент
|НДФЛ
|1,813
|1,810
|ЕНВД
|2,009
|2,005
|ПСН
|1,592
|1,589
|Торговый сбор
|1,382
|1,379
Теперь рост налога будет чуть меньше — с 1,915 до 2,005 на 4,7 %.
Напомним, ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Минэкономразвития пересмотреть расчет коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено поднять не более чем на 3,8 %.
Как видим, МЭР не прислушалось к этим рекомендациям, и решилось лишь незначительно снизить коэффициент.
Глава комитета Андрей Макаров пригрозил тем, что если Минэкономразвития не прислушается к мнению депутатов, они вынуждены будут в начале следующего года принять поправки в НК, которые будут действовать задним числом, с 1 января 2020 года.