Да ладно? Власти решили снизить ЕНВД

Недавно вышел Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 № 684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год».

Документ был опубликован на официальном портале 31 октября. Не прошло и месяца, как власти решили все переиграть.

На федеральном портале уже опубликован проект поправок в этот Приказ с новыми коэффициентами.

Налог Коэффициент по Приказу № 684 Новый коэффициент НДФЛ 1,813 1,810 ЕНВД 2,009 2,005 ПСН 1,592 1,589 Торговый сбор 1,382 1,379

Таким образом, изначально К1 для ЕНВД увеличился с 1,915 до 2,009

Теперь рост налога будет чуть меньше — с 1,915 до 2,005 на 4,7 %.

Напомним, ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Минэкономразвития пересмотреть расчет коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено поднять не более чем на 3,8 %.

Как видим, МЭР не прислушалось к этим рекомендациям, и решилось лишь незначительно снизить коэффициент.

Глава комитета Андрей Макаров пригрозил тем, что если Минэкономразвития не прислушается к мнению депутатов, они вынуждены будут в начале следующего года принять поправки в НК, которые будут действовать задним числом, с 1 января 2020 года.