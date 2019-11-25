ФНС уточнила сроки сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год

С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде.

Аналогичный порог численности применяется и к РСВ в электронном виде.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 230 НК (в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

Таким образом, поскольку 1 марта 2020 года является выходным днем, формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 2 марта 2020 года.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/23242@ от 15.11.2019.