Что делать, если в трудовую книжку ошибочно внесена запись в раздел о награждениях

Довольно распространенная ошибка кадровиков — внесение записи о работе в раздел трудовой книжки, который предназначен для записей о награждениях.

Некоторые кадровики (роль которых часто выполняют бухгалтеры) просто не замечают, что на следующей странице трудовой книжки идет уже другой раздел и случайно делают запись там. Кто-то ошибочно полагает, что вести записи в этом разделе допустимо, если сверху перечеркнуть название раздела, исправиви награждения на работу.

Как исправить эту ошибку? Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Если вы внесли записи в раздел «Сведения о награждении», их необходимо признать недействительными.

Эти записи необходимо внести во вкладыш к трудовой книжке в раздел «Сведения о работе».

Для внесения исправлений в трудовую книжку следует внести запись следующим образом:

— после последней записи раздела «Сведения о награждении» указывается последующий порядковый номер, дата фактического внесения записи, а в графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна»;

— затем во вкладыше к трудовой книжке необходимо внести правильную запись, при этом в графе 2 указывается дата приема на работу сотрудника.

Если запись о признании недействительной записи вносится в период работы работника, то заверять запись не нужно.

Подписи и печать ставится только после записи об увольнении (расторжении трудового договора). Нумерация во вкладыше продолжает записи из раздела «Сведения о работе».